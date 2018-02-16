Okullarda el yazısı kararı yine değişti !

Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl aldığı kararla el yazısı zorunluluğunu kaldırmış tercihi öğretmene bırakmıştı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre bu yıl sadece öğretmenlerin yüzde 5’inin el yazısını tercih etmesi ve aynı okulda farklı uygulamaların sorunlara neden olması üzerine yazı konusunda “okul içinde birlik” zorunluluğu getiriliyor.

Gelişmeleri değerlendiren bakanlık, el yazısı kararında değişikliğe gitti. Artık el yazısıyla mı yoksa dik temel harflerle mi eğitime başlanacağına Okul Zümre Öğretmenler Kurulu karar verecek.