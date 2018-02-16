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  4. 16 Şubat 2018 12:39

Okullarda el yazısı kararı yine değişti !

Daha önce öğretmenin tercihine bırakılan el yazısında MEB yeniden değişikliğe gitti. Yayınlanan genelgeye göre ilkokul birinci sınıfta yazı konusunda kararı artık “okul zümreleri” verecek. Yeni uygulama gelecek öğretim yılında başlayacak.

Okullarda el yazısı kararı yine değişti !
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Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl aldığı kararla el yazısı zorunluluğunu kaldırmış tercihi öğretmene bırakmıştı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre bu yıl sadece öğretmenlerin yüzde 5’inin el yazısını tercih etmesi ve aynı okulda farklı uygulamaların sorunlara neden olması üzerine yazı konusunda “okul içinde birlik” zorunluluğu getiriliyor.

Gelişmeleri değerlendiren bakanlık, el yazısı kararında değişikliğe gitti. Artık el yazısıyla mı yoksa dik temel harflerle mi eğitime başlanacağına Okul Zümre Öğretmenler Kurulu karar verecek.

Hürriyet

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