Okullarda ''Hizbullah'' sınavı... ''Karşı çıktığımız için din düşmanı ilan ediliyoruz''

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen, “Peygamber Sevdalıları Vakfı”na bu yıl da okullarda Siyer (peygamberin hayatını anlatan) sınavı düzenlenmesine izin verdi. İstanbul’da çok sayıdaki okulda ise öğretmenlerin iki hafta sonra düzenlenecek siyer sınavına öğrencilerin girmesi için çağrı yaptığı öğrenildi.

Sultançiftliği’nde bir ilkokulda okuyan ve siyer sınavına hazırlanan H.R.K. isimli kız çocuğu, “Bu sınava girmemi aslında babam istemiyor. ‘Otur okul derslerine çalış’ diyor. Ancak babamdan tablet istiyorum. Parası olmadığı için alamıyor. Bende tablet kazanmak için sınava gireceğim” dedi. Yine aynı semtte oturan ve çocuğunun sınava girmesini istemeyen M.N. isimli bir anne ise “Bizler bu sınava karşı çıktığımız için din düşmanı ilan ediliyoruz. Okulda öğretmenler ve diğer veliler tarafından dışlanıyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, MEB, çocukları tarikatlara, cemaatlere, dini kurum ve kuruluşlara emanet etmeye devam ediyor. Yıllardır Hizbullah’a yakınlığı bilinen “Peygamber Sevdalıları Vakfı” adı altında örgütlenen dinci grup, ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde bu yılda “Siyer Sınavı” düzenleyecek. Arasında tablet, bisiklet, çeyrek altının da bulunduğu 2 bin farklı ödülün verileceği belirtilen sınavda, en iyi dereceyi yapan öğrenciler ise bu vakfa emanet edilerek umreye gönderilecek. Ayrıca çok sayıda okulda ise öğretmenlerin bu sınava girmesi için öğrencilere çağrı yaptığı, öğrencilerin ise sınava katılmak için 5 TL ödeme yaptığı belirtildi.

ÖĞRETMEN İSTEDİ

Bu sınava girecekler arasında yer alan H.R.K. isimli kız çocuğu ise sınava girmesini din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin istediğini belirterek “Sınavı kazanmak için çok çalışıyorum. Bu sınava girmemi aslında babam istemiyor. Ancak babamdan tablet istiyorum. Parası olmadığı için alamıyor. Bende sırf tablet almak için sınava gireceğim. Verecekleri hediyeler çok güzel” dedi. “Bu sınav okul derslerine engel olmuyor mu?” sorumuza ise H.R.K., “Sadece şu ara bu sınava çalışıyorum. Sınav bitince tekrar okul derslerime çalışacağım. Bazen babamda kızıyor. ‘Otur okul derslerine çalış’ diyor.” ifadelerini kullandı.

‘DİN DÜŞMANI İLAN EDİLİYORUZ’

Çocuğunun siyer sınavına girmesini istemeyen M.N., isimli veli ise “Müslümanız bizler ancak çocuklara böyle sınavlar yapmalarını uygun görmüyorum. Ona gerekli dini bilgiyi ben evde veriyorum. Yazın çocuğumu Kuran kursuna çağırıyorlar. Şimdi ise bu sınav. Çocuğumun böyle bir sınava girmesini istemiyorum. Ancak diğer çocuklardan etkileniyor. Ayrıca bizler karşı çıktığımız için din düşmanı ilan ediliyoruz. Okulda öğretmenler ve diğer veliler tarafından dışlanıyoruz” dedi.