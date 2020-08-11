Okulların açılışı için yeni tarihi iddiası: Eylül sonu!

Yaz tatilinde olan öğrenciler okulların açılışının yaklaşmasıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırırken özellikle de pandemi nedeniyle vaka sayısındaki artış velileri tedirgin ediyor.

Daha önce 31 Ağustos'ta açılması planlanan okulların yeni bir plana göre tam açılışının 21 Eylül'de açılacağı iddia edildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazısında; Yeni planlama ile 17 Ağustos günü özel okullar açılışını online, yani uzaktan eğitim olarak başlatılacak, tam açılışını 21 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Bu durum 31 Ağustos’ta açılması planlanan devlet okulları için de geçerli olacak.

Devlet okulları da 31 Ağustos’ta online, yani uzaktan eğitim ile başlayacak, 21 Eylül’de de geçmişte olduğu gibi normal eğitim sistemine geçecek.

Okullara bu süre içinde hazırlık yapma ve yeni sisteme adapte olması için zaman tanımak amacıyla bu tartışmanın yapıldığı, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Bilim Kurulu'nda bu alanda görevli bilim insanlarıyla da konunun görüşüldüğü belirtildi." ifadelerini kullandı.