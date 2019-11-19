Onbinlerce genç KYK borcu için başvurdu

Öğrenim kredisi borcunu erteleme talebinde bulunan üniversite mezunu sayısında yıllara göre yaşanan artış, Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik darboğazı bir kez daha gözler önüne serdi. Resmi verilere göre, 2016 yılından bugüne çeşitli nedenlerle öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 313 bin 686 üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulundu. 2006 yılında 6 bin üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulunurken bu sayı Eylül 2019 itibarıyla 31 bine yükseldi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre gençler, mezun olduktan sonra yıllarca işsiz olmalarına karşın KYK borçlusu ve hacizlisi durumuna da düştü. Üniversite döneminde öğrenim kredisi kullanan ancak mezun olduktan sonra geri ödemede zorluk yaşayan kişi sayısı 5 milyonu aştı. Borcunu ödeyemediği için haciz tehlikesi ile karşı karşıya kalan on binlerce genç, borç erteleme ya da yapılandırma yoluna başvurdu. Borç erteleme talebinde bulunan genç sayısı 2006 yılından 2019 yılına kadar yüzde 416 arttı.

Borç erteleme talebi arttı

2006 yılından bugüne, çeşitli nedenlerle borcunu ödeyemeyen üniversite mezunu gençlerin yıllara göre dağılımı, giderek derinleşen ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıllara göre borç erteleme talebi

♦ 2006 - 6 bin,

♦ 2009 - 11 bin 810,

♦ 2012 - 18 bin 737,

♦ 2015 - 23 bin 866,

♦ 2016 - 36 bin 952,

♦ 2017 - 46 bin

♦ 2018 - 36 bin 905

KYK borçluları isyanda! Borçlar silinecek mi ?