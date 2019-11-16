Onbinlerce öğrencinin gözü bu haberde... Öğrenci affı gelecek mi ?

Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) affa sıcak bakmadığını savunan Gürer, konu hakkında konu teklifi verdiklerini ama YÖK’ün tavrı sonrası AK Parti ile MHP’nin teklifi desteklemesini beklemediğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gürer, “Öğrenci affı için YÖK olumsuz bakıyor. Af umudu yok. Binlerce üniversiteden kopan öğrenci için dönüş yolu bu dönem kapandı gibi. Kanun teklifimiz mecliste ama iktidar YÖK’ün yaklaşıma göre davranır. 2014’ten beri af çıkmıyor. Okuldan bir nedenle ayrılana bir hak daha tanınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Gürer, konuya dair cuma günü yaptığı açıklamada da şöyle konuşmuştu:

“Çeşitli nedenlerle disiplin cezası alan öğrenciler yaptıklarından pişman olmuş olabilirler, onlara bir şans daha tanımak gerekli, hata yaptıkları konularda ayrıca psikolojik destek ve eğitimde sağlanabilir. Genç yaşta yapılan yanlışın bedeli bir yaşamı kapsıyor. Bu nedenle çıkarılabilecek af yasasından belki de yüzlerce öğrenci faydalanacak ve eğitimlerini tamamlayacaktır. Bu konuda bir çalışma yapılması, mağduriyet yaşayan öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesine vesile olabilir.”

AK Parti döneminde (2008, 2011 ve 2014) çıkan 3 afla yüzbinlerce öğrenci yarım kalan eğitimleri için üniversitelerine dönmüştü. Sosyal medyada yakın zamanda af yeniden gündeme geldi, ’öğrenciaffınaEVET'.. etiketi Twitter’da gündem oldu.