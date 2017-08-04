ÖSYM tarih verdi ! Tercihler o tarihte açıklanıyor

ÖSYM, LYS tercih sonuçları konusunda detayları açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla sorguladığı konular arasında yer alan ÖSYM tercih sonuçları, üniversite adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran üniversite tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan tarihte adayların erişimine açılacak. Peki, LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler



LYS tercih sonuçları için adayların beklediği cevap ÖSYM tarafından verildi. Uzun bir dönem boyunca hazırlanıp katılım sağladıkları sınavın ardından LYS tercih sonuçları bilgisi için açıklama yapılmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin 4 Ağustos Cuma günü yaptığı duyurunun ardından beklentilerini belirlenen güne yöneltti. Peki, ÖSYM tarafından duyurulan LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla beklenen o gün hakkında detaylı bilgiler

ÖSYM DUYURDU... İŞTE AÇIKLAMANIN YAPILACAĞI TARİH

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçları, 8 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM'nin https:/sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıtlarda iki tarih geçerli: İnternet üzerinden ve üniversite tarafından yapılacak. İnternet üzerinden başvuruları 11-16 Ağustos tarihleri arasından e-Devlet üzerinden yapılacak. Üniversiteler üzerinden kayıtlar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

LYS tercih işlemleri için verilen süre 26 Temmuz’da doldu, tercihlerin üzerinden 1 hafta geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. İstedikleri üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini büyük bir merakla sorgulayan adaylar, ÖSYM'ye Twitter üzerinden ulaşmaya çalışıyor.