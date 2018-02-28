ÖSYM, YKS kılavuzunu yayımladı !

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavızu açıklandı.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Ücret ödeme için son gün ise 22 Mart.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar isteğe bağlı. 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler; ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar; ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar; ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar 2018-YKS’ye başvurabilecekler.

SINAV TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2018 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 24 Haziran 2018 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi,

Sınav Saati ve Sınav Süresi : 24 Haziran 2018 (Pazar), 15.45, 120 dakika