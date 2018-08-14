ÖSYM'den üniversite tercihleri için kritik uyarı

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın YKS tercih işlemleri bugün son buluyor. Tercihini değiştirmek isteyen ya da tercihini yapmak isteyem adaylar için bugün son gün. ÖSYM, YKS tercihleri için uyarı da bulundu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, "7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018-YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların süresi içinde yükseköğretim programları tercihlerini belirleyerek ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar ve kılavuzda belirtilen kurallar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre uzatılmayacaktır. ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylarda belirtilen süre içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecektir." denildi.

YKS tercih kılavuzu güncellendi

YKS'ye giren adaylar sınıfta kaldı