Özel okul teşvik yerleştirme sonuçları açıklandı

Özel okul teşvik sonuçları için beklenen duyuru yapıldı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖOKGM) tarafından 17 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'da açıklanan özel okul teşvik sonuçları, devlet desteğinden kimlerin yararlanacağını netleştirecek. Türkiye genelinde öğrencilerin yoğunluğuna göre belirlenen kontenjanlara yerleştirmeler, özel okul teşvik sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Peki, özel okul teşvik yerleştirme sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o konuda detaylı bilgiler

Özel okul teşvik sonuçları, bakanlığın değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından erişime açıldı. Özel okullarda alacakları eğitim bedelinin belirli bir kısmını devlet desteğiyle alacak olan öğrenciler, özel okul teşvik yerleştirme sonuçlarına göre durumlarını öğrenebilecek. Yerleştirmesi yapılmayan öğrenciler ise 24 Eylül'de ek yerleştirmeye tabi tutulacak. Bunun için ise ekstra tercihte bulunulmayacak. İşte, özel okul teşvik sonuçları ve diğer tüm detaylar

TEŞVİK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Bu tarih aralığında destekten faydalanma hakkına sahip olamayan öğrenciler ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek Ek Yerleştirme Sonuçlarını bekleyecek. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 24-28 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SINIF TEKRARA YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR

Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.