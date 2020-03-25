Özel okul ücretleri için beklenen açıklama geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi 16 Mart itibariyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim dün uygulanmaya başlarken, yüzbinlerce veli ve öğrencinin aklındaki sorular da yavaş yavaş giderilmeye başlandı. Yaşanan süreçte özel okullardaki öğrencilerin durumu merak konusu olurken, çocukları özel okulda okuyan veliler 'Özel okul ücretleri olacak? Servis ve yemek ücretleri ne olacak?' sorularına yanıt arıyordu. Türkiye Özel Okullar Derneği'nden konu hakkında bir açıklama geldi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Yapılan açıklamada derneklerin bir araya gelerek, 300.000 çalışanı ve 2.5 milyon öğrencisi bulunan kurumlar hakkında, kimsenin mağdur olmaması için bir yol haritası çizildiği belirtildi. Özel eğitim kurumlarını temsil eden dernekler olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, özel okulların eksik kalan eğitimi okullar açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle vermeleri yönünde karar alındığı bilgisi paylaşıldı. Böylelikle ödemeleri yapılan özel okul ücretlerinde iade ya da bir esneme olmayacak, söz konusu eğitimler 'telafi eğitimi' olarak eksiksiz giderilecek.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Buna göre özel okullar veliler ile yaptıkları sözleşmelerin gereği olan yüz yüze eğitimi okullar açıldıktan sonra tamamlayacaklar. Bu süre içerisinde öğrencilere yemek ve servis hizmeti de sağlanacak. BU hizmetten ekstra bir ücret alınmayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK ÖZEL OKULLARLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veliler arasında soru işaretlerine neden olan özel okul ücretlerinin karantina döneminde akıbetinin ne olacağı sorusuna “Bu hukuki bir sorun” yanıtını vermişti.



