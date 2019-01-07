Özel okullarda ''çok erken kayıt'' dönemi başladı

Mali sıkıntıda olan bazı özel okullar ve “zincir okullar’’, “erken kayıt” dönemini çok öne alarak, velilerden bir sonraki yılın eğitim ücretini istiyor. Geçen ay velilerine ortalama yüzde 15-20 arasında zamlı ücretlerini açıklayan özel okullardan bazıları yemek ücretlerini çok artırdı. Bu ücreti ödemek istemeyen ve okula evden yemek göndermek isteyen veliler, “yemek zorunlu’’ cevabını aldı. Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, velinin yüksek artışa itiraz hakkı bulunduğunu, ortaöğretimde yemeğin zorunlu olmadığını söyledi.

Yönetmeliğe göre özel okullar ocak ayı başından mayıs ayı sonuna kadar ücretlerini tespit ve ilan ederek kayıtlarına başlayabiliyor. Geçmiş yıllarda nisanda başlayan “erken kayıt dönemi” birçok özel okulda 2018’in son aylarında ilan edildi. Başta zincir okullar ve mali sıkıntısı olan okullar, bir sonraki yılın ücretlerini şimdiden kullanmak için çeşitli indirimlerle çok erken tarihlerde kayıtlara başladı, bursluluk sınavları öne alındı.

Diğer okullar da -isteseler de istemeseler de- onlara öğrenci kaptırmamak için benzer indirimlerle kayıtlara başlamak zorunda kaldı.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre özel okullar “TEFE+TÜFE bölü 2+5 puan” zam yapabiliyor. Buna göre aralık ayında ilan edenler için üst sınır yüzde 35.8 oldu. Ancak ortalama zam yüzde 15-20 arasında yapıldı, en çok yüzde 25 yapan oldu. Bu sınırlama yemeği kapsamıyor. Bu nedenle yemek ücretlerine yüksek zam yapanlar da olabiliyor.

Veliler şikâyet edebilir

Özel Okullar Birliği Başkanı: Kurumları iyi inceleyin Eğitim ücretleriyle ilgili sınırlamanın yemeği kapsamadığını, bu nedenle yemek ücretlerine yüksek zam yapanlar da olabildiğine dikkat çeken Dal, ‘’Bir okul yemek ücretini 3 bin 500 liradan 5 bin 400 liraya çıkarmış. Yüzde 50’nin üstünde zam yapılmış yemek ücretine’’ dedi. Yemeğin ilkokulların yüzde 99’unda pedagojinin, eğitimin bir parçası olduğuna dikkat çeken Dal, ancak orta ve lisede zorunlu olmadığına dikkat çekerek, “Okullar çocuk abur cubur yemesin diye yemeği zorunlu tutuyor ama veli de yüksek artışa itiraz edebilir. Kendisi evden yemek yollayabilir’’ dedi. Dal’ın ücretlerle ilgili olarak velilere uyarıları da şöyle: “Veliye önerim, kurumu iyi incelesinler, kurucunun finansal gücü nedir, öğrensinler. Öğretmene maaş ödeniyor mu? Ödenmiyor mu? Okulun finansal yapısının güçlü olması lazım. Mali sıkıntıda olan okullar var, şube kapatanlar var. Veli erken kayıt vb. avantajlardan yararlanmadan önce, okulun geleceği sağlam mı, değil mi tartmalı.’’

Yemeğin zorunlu olmasına dair kanun ya da yönetmeliklerde hiçbir hüküm bulunmuyor. Bir okul müdürü, öğrencinin evinden getireceği yemeği yemesinin demokratik hakkı olduğunu, velilerin “artış fahiştir” diye milli eğitim ilçe müdürlüklerine ya da tüketici mahkemesine başvurup hak arayabileceklerine dikkat çekti.

Yemek ücretlerinin yüksekliğine tepki gösteren veliler ise çocuğun evden yemek getirmesine izin verilmesi halinde bile olumsuz bir tutumla karşılaşma olasılığının bulunduğunu, çocuğun kendisini dışlanmış hissedebileceğini vurgulayarak, bu duruma Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

