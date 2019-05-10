Özel okullarda kriz var! Öğretmenler derse girmiyor

Canada Koleji’nin İstanbul Moda kampüsündeki öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmiyor. Velilerin iddiasına göre Canada Koleji’ndeki öğretmenler maaşlarını alamadıkları için dersleri boykot ediyor.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre bir hafta derslere girip bir hafta girmeyen öğretmenler, hak arayışı içerisinde. Öğrenciler ve veliler ise mağduriyet yaşadıklarını aktarıyor. Konuya ilişkin BirGün’e konuşan veliler, “Bir bakıyoruz birinci ve ikinci sınıfları birleştiriyorlar. Bütün gün aktivite yapılıyor. Hali hazırda gelmeyen yabancı dil öğretmenlerimiz var. Derslerde okulun diğer öğretmenlerini organize ederek bu boşluk dolduruluyor” diyor.

Birinci sınıf öğrencilerinden birinin velisi olan Meliz Yokuva, aralık ayından bu yana belli dönemler mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Yokuva, süreci şöyle anlattı: “Öğretmenlerimizin maaşları ödenmediği için derslere girmiyorlar. Aralık ayında bir boykot yaptılar ödeme düzensizliklerinden dolayı. Bir hafta kadar ders yapılmadı. Öğretmenlerimizin yarısı kadar bir miktarı yoktu. Birer hafta arayla bu devam ediyor. Okul tarafından verilen hiçbir söz tutulmuyor. Aralık ayında bir hafta ders aksatma, bir tam gün okula gelmeme, mayıs ayında da yine aylardır ödenmeyen maaş alacaklarını boykot amaçlı bir hafta aksatıp bir gün okula gelmeme durumu vardı. Eski müdürümüz bu öğretmen eksiklerini kendisi dersleri doldurarak bize elinden geldiğince yansıtmamaya çalıştı.”

PARA MAKİNESİ OLARAK BAKIYORLAR

Okulun kendilerine verdikleri sözü tutmadıklarını dile getiren Yokuva, velilerin ‘para makinesi’ olarak görüldüğünü kaydetti. Yokuva, okula büyük bir hayalle kaydolduklarını belirterek, “Yabancı öğretmenlerimizin birçoğu hiç okula gelmemeye başladı. İki dilde eğitim sözü verilmişti bu da tutulmadı. Okul bizi para makinesi olarak görüyor. Müdürümüzle de konuştuğumuzda yeni kayıt yapılmadığından dolayı öğretmenlerin ödemesinin yapılmadığını söylüyor. Zaten okul müdürümüz de işten ayrıldı. Muhtemelen ayrılmak zorunda kaldı. Okulda acayip tuhaf bir durum var. Öğretmenlerimiz tamamen ilkokul olduğu için tolerans gösteriyor. Benim kızım henüz birinci sınıfta. Büyük bir hayalle bu okula başvurmuştuk” diye konuştu.

HEM MADDİ HEM MANEVİ ZARAR

Bir diğer veli olan Ersin Çelik ise, bu olaydan dolayı işlerini ihmal ettiklerini kaydetti: “Okula ilk kayıt yaptırdığımızda vaatlerde bulunuldu. Okulun Kanada okulu olduğu söylendi ama Kanada hükümetiyle herhangi bir bağı yokmuş. Süreç içerisinde çok problem yaşadık öncelikle. Maaşlar düzgün ödenmediği için öğretmenler boykot yapmaya başladı. Bir bakıyoruz ikinci ve birinci sınıfları birleştiriyorlar, bütün gün aktivite yapıyorlar. Bu çocuklar doğru düzgün ders yapamıyor. Bu süre içerisinde hepimiz çalışıyorduk fakat hepimiz işi gücü bıraktık. Benim en kıymetli şeyim çocuğum. İşimizden gücümüzden ettiler. Hem maddi hem manevi zarara uğradık.”

Okulu aradığımızda ise böyle bir durumun olmadığı, öğretmenlerin maaşlarını düzenli olarak aldıkları belirtildi. Derslerde ise herhangi bir aksaklık yaşanmadığı söylendi.

