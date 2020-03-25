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  4. 25 Mart 2020 19:28

Okullarda verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı !

Bilim Kurulu üyeleri bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikili görüşmenin ardından açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Eğitime verilen ara uzatılacak" dedi.

Okullarda verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı !
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Bilim Kurulu üyeleri bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikili görüşmenin ardından açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Eğitime verilen ara uzatılacak" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı. Toplantı sonrası iki bakan ortak açıklama yapacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.25'te toplandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

Dünyayı tehdir eden virüs karşısında irade sahibiyiz. Hiçbir hekim virüsün bulaşmasını önleyemez, siz önlersiniz. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak!

Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız, sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim. Tedbirleri sıkı uygularsak, bu özlem uzun sürmeyecek.

Çocuklarımıza sesleniyorum; artık oyunlarımızı evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Eve misafir geldiğinde sarılmak yok.

Eğitime verilen ara uzatılacak.

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