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  1. 10 Nisan 2017 13:25

Şanlıurfa'da okullara Erdoğan tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı Şanlıurfa ziyareti nedeniyle 11 Nisan 2017 tarihinde Şanlıurfada eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Şanlıurfa'da okullara Erdoğan tatili
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 14.00’da Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 97. yılı dolayısıyla yapılacak etkinliğe katılacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan’a fahri hemşehrilik beratı verecek. Tören öncesinde şehirde tüm kamu kurumları seferber oldu, otobüsler iki gün süreyle ücretsiz yolcu taşıyacak. Valilik de bir açıklama yaparak okulları bir gün süreyle tatil etti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ”Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı dolayısıyla İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullar Valiliğimiz kararıyla 11 Nisan 2017 tarihinde, bir gün süreyle tatil edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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