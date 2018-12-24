Sayıştay raporuyla belgelendi: 1 milyon TL'lik israf !

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde yaşanan usulsüz harcamalar Sayıştay raporlarına yansıdı.

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre BTÜ’de öğrencisi olmamasına rağmen harcama yapılan fakülteler nedeniyle 1 milyon 116 bin 595 lira israf edildi. Üniversite bünyesinde açılan Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin öğrencisinin bulunmadığı öğrenildi. İletişim Fakültesi’nde maaş+cari giderler için 2014 yılında 148 bin 417 TL, 2015 yılında 122 bin 384 TL, 2016 yılında 91 bin 455 TL ve 2017 yılında da aralık ayı hariç 342 bin 134 TL olmak üzere toplamda 704 bin 392 TL harcama yapıldı. Denizcilik Fakültesi’nde maaş+cari giderler için 2014 yılında 124 bin 143 TL, 2015 yılında 57bin 413 TL, 2016 yılında 129 bin 427 TL ve 2017 yılında da aralık ayı hariç 101 bin 218 TL olmak üzere toplam 412 bin 203 TL harcama yapıldı. Sanat ve Tasarım Fakültesi içinse herhangi bir harcama yapılmadığı tespit edildi.

Ayrıca BTÜ’de hali hazırda zorunlu ders yükünü tamamlamamış öğretim üyeleri olmasına rağmen diğer öğretim üyelerine ek ders verildiği ve ekstra ücret ödendiği ortaya çıktı. BTÜ, Sayıştay’a verdiği cevapta “FETÖ den kalan çok farklı programlardaki derslerin verilmek zorunda kalması” şeklinde bir savunma yaptı. Sayıştay ise verdiği cevapta “Söz konusu dersler için dışarıdan sözleşmeli veya başka Üniversitelerden eğitici/öğretim üyesi görevlendirildiğinden bu açıklamanın bulgudaki tespiti değiştirecek nitelikte olmadığı açıktır” ifadelerini kullandı.

İzinsiz firmalara 208 bin lira

İMÜ’de de benzer usulsüzlükler yaşandı. Üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda öğrenci bulunmadığı belirtildi. Sayıştay raporunda bu fakülte ve yüksekokulların kamuyu zarara uğrattığı ifade edildi.

Üniversitenin ayrıca MEB’den izinli olmayan firmalardan eğitim hizmeti satın aldığı öğrenildi. Sayıştay raporunda “Kalkınma Ajansı projeleri kapsamında çeşitli firmalardan doğrudan teminle eğitim hizmetleri satın alınmıştır. Oysa bu firmaların eğitim ve öğretim hizmeti sunmak için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış izni bulunmamaktadır” dendi. Bu firmalardan toplamda 208 bin 529 liralık hizmet satın alındığı ifade edildi.

Ruhsatsız kız yurdu

İMÜ’de bulunan kız yurdunun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirtildi. İMÜ, Sayıştay’ verdiği cevapta buranın yurt değil konukevi olduğunu belirtti. Bu cevabı yeterli bulmayan Sayıştay raporunda “Binanın Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Turizm Fakültesi Uygulama Konukevi olarak kullanılmak üzere yönetim altına alındığı belirtilmekteyse de, uygulamada kız öğrenci yurdu olarak kullanılmakta olduğundan mevzuata uygun olarak işletilmesi zorunludur” dendi.