Sınavla öğrenci alacak özel okullar belli oldu

Aralarında Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan ve Avusturya liselerinin de olduğu Türkiye genelinde 81 kolej, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran’da düzenlenecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucuna göre öğrenci kaydı yapacağını açıkladı. Okullar kayıt takvimini ve yönetmeliklerini bakanlığa onaylattıktan sonra duyuracak. Kayıtlar MEB tarafından uygun bulunan tarihler arasında, okulların kendi aralarında oluşturdukları Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere göre yürütülecek. Okullar bakanlık tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını ilan edecek. Kayıt takvimi ve kayıt esaslarını içeren kılavuza, özel okulların kendi web sitelerinden ulaşılabilecek. Özel okulların kayıt takvimi ve kılavuzu, MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçmiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandıktan sonra ilan edilecek.

İşte MEB sınavıyla öğrenci kaydı alacak 81 lise:

İSTANBUL: Alev Lisesi, ALKEV Özel Anadolu Lisesi, ALKEV Özel Fen Lisesi, Alman Lisesi, Amerikan Robert Lisesi, Anakent Koleji, Arel Anadolu Lisesi, Arel Fen Lisesi, Atacan Anadolu Lisesi, Balkanlar Koleji Anadolu Lisesi, Cent Koleji, Çevre Koleji, Doğan Koleji Anadolu Lisesi, Eyüboğlu Koleji, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi, Florya Anadolu Lisesi, Florya Fen Lisesi, FMV Özel Işık Lisesi, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi, FMV Özel Erenköy Işık Lisesi, FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi, FMV Özel Ispartakula Işık Lisesi, FMV Özel Ispartakula Işık Fen Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi, İELEV Özel Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi, İtalyan Lisesi, İTÜ GVO, Özel Ekrem Elginkan Lisesi, Küçük Prens Lisesi, Kültür Koleji Anadolu Lisesi, Kültür Koleji Fen Lisesi, Kültür 2000 Koleji Anadolu Lisesi, Kültür 2000 Koleji Fen Lisesi, Marmara Koleji, Marmara Fen Lisesi, MEF Lisesi, Mimar Sinan Özel Fen Lisesi, Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, Oğuzkaan Koleji, Okan Anadolu lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (Lise Bölümü), Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu (Ticaret Bölümü), Saint Joseph Fransız Lisesi, Saint Michel Fransız Lisesi, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi, SEV Amerikan Koleji, Sezin Lisesi, Tarhan Koleji, TED İstanbul Koleji Özel Lisesi, TED Rönesans Koleji, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, Uğur Anadolu Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, VKV Koç Özel Lisesi, TED Atakent Koleji, Özel Ahmet Şimşek Koleji.



ANKARA: Yaşamkent Seviye Anadolu Lisesi, Çakırlar Seviye Anadolu Lisesi.

İZMİR: Işıkkent Anadolu Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, İzmir Özel St. Joseph Fransız Lisesi.

KOCAELİ: Kocaeli Marmara Koleji

MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu Lisesi, Akhisar Koleji Fen Lisesi.

MUĞLA: Bodrum Marmara Koleji.

TARSUS: Çağ Anadolu Lisesi, Çağ Fen lisesi, Tarsus Amerikan Koleji.

UŞAK: Şafak Öncü Lisesi.