Şırnak'ta 26 öğrenci derece yaptı

Şırnak’ın Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesinde 26 öğrenci TEOG’da derece yaptı.

Öğrencilerden 6’sının aynı sınıfta olması dikkat çekti. Adını Türkiye birincileri arasına yazdıran öğrenciler İbrahim Timur, gecesini gündüze katarak ders çalıştığını bunun da karşılığını aldığını vurguladı.



Terör örgütü PKK’ya yönelik Kato Dağı’nda başlatılan operasyon nedeniyle özellikle 19 Nisan’dan bu yana gündemden düşmeyen dağın eteklerindeki Beytüşşebap ilçesi, bu kez gurur veren bir tablo ile gündeme geldi. İlçede, bugün açıklanan TEOG sonuçlarına göre, 6’sı Atatürk Ortaokulunda aynı sınıftan, 26 öğrenci derece yaptı. Öğrencilerden biri de tüm sorulara doğru yanıt vererek, Türkiye birincileri arasına girdi.

120 sorunun tamamı doğru yanıtlayan İbrahim Timur, sınav öncesi gecesini gündüzüne katarak çalıştığını belirterek, “Türkiye birincisi olmak beni çok mutlu etti. İlçemizde bir ilk oldu, bugüne kadar ilk defa böyle bir başarı sağlandı. Sınıfımızda rekabet ortamı vardı bu yüzden sürekli çalışmak zorundaydık. Benim gibi güzel dereceler elde eden arkadaşlarımın sınıfımdan çıkması beni mutlu etti. Ayrıca gurur tablosu olarak ilçe merkezinde asılan fotoğraflarımız beni çok mutlu etti. Bu başarıyı ilçe kaymakamımız başta olmak üzere öğretmenlerime ve aileme bu başarıyı armağan ediyorum” dedi.

Timur’un 119 net yapan sınıf arkadaşı Zelal yağmur Dursun ise, “İlçemizin gurur kaynağı olmak bizi mutlu etti. Sınıfımızdan 6 kişi çok yarıştık lakin birincinin bizden çıkması bizi mutlu etti. Herkesi tebrik ederim” diye konuştu.

Diğer öğrenciler ise sınavda elde ettikleri başarıyla gururlandıklarını kaydetti.