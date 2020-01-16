Sömestr tatili başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline giriyor. İkinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020’de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.