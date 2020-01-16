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  4. 16 Ocak 2020 11:01

Sömestr tatili başlıyor!

2019-2020 eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenci yarın karne tatiline girecek. Eğitimde ikinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.

Sömestr tatili başlıyor!
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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline giriyor. İkinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020’de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart’ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz’da açıklanacak.

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