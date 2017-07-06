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  4. 06 Temmuz 2017 15:33

Son sınıf öğrencilerine büyük müjde

Tüm derslerden geçmesine rağmen devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencileri artık başarılı sayılacak.

Son sınıf öğrencilerine büyük müjde
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Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden, tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan; ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden gelen talep üzerine bu öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın onayıyla illere gönderilen yazıya göre, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden, ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.

öğrenci , milli eğitim bakanlığı