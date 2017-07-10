Sözleşmeli öğretmenler için tarih belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz'da, atamalar ise 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular bugün başladı. Adaylar 17 Temmuz’a kadar başvurularını yapabilecek. Atamalarsa 19 Temmuz’da belli olacak. MEB, Twitter hesabında yer alan duyurusunda başvurularla ilgili şu bilgileri verdi:

“20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Mülakatı tamamlanan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı.”



