Tabelası var, hocası var, öğrencisi yok

"Öğrencisi olmayan üniversiteler" kervanına, Tunceli'deki Munzur Üniversitesi de katıldı. Üniversite’deki 4 Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarının çok sayıdaki bölümünde hiç öğrenci bulunmuyor. Bu bölümlerin birçoğu, açıldığından beri öğrenci alamadı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, öğrenci olmamasına rağmen, akademik ve idari personel istihdam ediliyor. Sayıştay'ın yaptığı tespitler ve hazırladığı rapora göre Munzur Üniversitesinde, hiç öğrencisi olmayan bölümler şöyle:



– Güzel Sanatlar Fakültesi: 2012'de açıldı. Açıldığı gündem beri öğrenci almamadı. Binası da yok. Öğrenci durumu “sıfır” olan Fakülte'de 12 akademik personel görev yapıyor.



– İletişim Fakültesi: 2012'de açıldı. Açıldığından beri hiç öğrenci alamadı. Binası yok ama 1 dekan, 2 idari, 10 da akademik personel görev yapıyor.



– Edebiyat Fakültesi: 2012'de açıldı. O tarihten bu yana hiç öğrenci alamadı. 5 akademisyen 1 de bölüm başkanı görev yapıyor.



– Mühendislik Fakültesi: 2014'te açıldı ve açıldığından beri hiç öğrencisi yok. Ancak Fakülte'de de 14 akademisyen görevli.



– Meslek Yüksek Okulu: Arıcılık, Giyim Üretim, Su Ürünleri, Şarap Üretim, İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Süt ve Süt Ürünleri Tekniği bölümleri 2008'de açıldı. Hiç öğrenci alamadı. Binaları var ama akademik personeli yok. Yerel Yönetimler, Yapı Denetimi, Laborant ve Veteriner, Sağlık, Evde Hasta bakımı, Sosyal Hizmetler bölümleri ise 2014'te açıldı. Binaları var ama öğrenci yok.



– Çemişgezek Meslek Yüksekokulu: İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar 2012'de kuruldu. Binaları var, 2 akademik personel bir de müdür var. Ancak öğrencisi yok.



– Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu: 2014'te açıldı. Binaları var ama 2016'dan beri öğrencisi yok. 8 akademik personel çalışıyor.