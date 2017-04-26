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  1. 26 Nisan 2017 10:22

TEOG 2. dönem ortak sınavları başladı

Merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu başladı.

TEOG 2. dönem ortak sınavları başladı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınavlar kapsamında, ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumu başladı.Sınav, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda yapılıyor.Sınava, 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı öngörülüyor.

Ortak sınavların birinci gün oturumunda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, yarın yapılacak ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınavlar yapılacak.Ortak sınavların yapılacağı her bir ders yazılısı için yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak.Teneffüsler 30 dakika olacak.

Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı yapılacak. Her ders için, dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçıkları kullanılacak ve her bir ders yazılısı için 40 dakika süre verilecek.Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alındı.Öğrenciler, ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara girdi.

Öğrenci velilerinin ve görevli olmayan kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine ise izin verilmedi.
 

AA

milli eğitim , sınav , teog , öğrenciler , meb