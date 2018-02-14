TEOG bu yıl yapılacak mı ?

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda “TEOG geri döndü” gibi yorumlar yer aldı. Hürriyet Eğitim’in MEB’den aldığı bilgiye göre bu doğru değil, TEOG kalktı ve bu yıl yeni liseye giriş sistemi uygulanacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de Twitter hesabından bir açıklama yaparak, yönetmelikteki geçici maddenin bu yıl 8'inci sınıfta okuyup, 9'uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını ve maddenin yanlış yorumlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, bu yıl ilk defa liseye geçişte uygulanacak merkezi sınavla ilgili düzenlemeler dikkate alınarak güncellendi. Bugün resmi gazete yer alan yönetmeliğe eklenen nakil ve geçişlerle ilgili maddeyse kafaları karıştırdı. Düzenlenen yönetmelikte yanılgıya neden olan ‘Geçiçi Madde 9’ da, “Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar” ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler yeni sistemin gelecek yıl uygulanacağı şeklinde yorumlandı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre TEOG uygulanmayacak. Değiştirilen yönetmelikte yer alan nakil ve geçişlerle ilgili madde doğal olarak 2018-2019 eğitim yılında uygulanacak. Çünkü yeni sisteme göre nakil ve geçişler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında yapılacak.

BAKAN YILMAZ: BU YIL TEOG YOK

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ''Bu yıl TEOG olmayacak, adrese dayalı yerleştirme, eve en yakın okul sistemini dikkate alarak ve diğer belirlediğimiz hususlarla birlikte öğrencilerimizi yerleştireceğiz'' dedi.



Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu yönetmelikteki düzenlemelerin ortaöğretime başlayan öğrencilere ilişkin olacağı anlatılan bilgilendirmede, yönetmeliğin geçici maddesinde yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere ilişkin hükümlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşen, yani 9'uncu sınıfa başlayacak öğrencileri kapsadığı, halihazırda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.

Bu konuya ilişkin yönetmelikte yer alan ifadenin açık olmasına rağmen bazı internet haber sitelerinde kamuoyunu yanıltacak şekilde "TEOG’un kaldırılmadığı, bu yıl da uygulanacağı ve bu yıl 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsamadığı" şeklinde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi, adı geçen yönetmelik hükümleri ile yeniden düzenlenmiş olup, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sınıfını tamamlayacak ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ortaöğretim kurumlarına yerleşecek tüm öğrencileri kapsamaktadır. Ortaöğretime yeni geçiş, Bakanlığımızın kamuoyu ile paylaştığı şekilde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla uygulanacaktır. Buna ilişkin kılavuz hazırlama çalışmasına başlanmış olup, tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

MÜSTEŞAR TEKİN: YANLIŞ YORUM

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de, yanlış yorumlamayla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tekin, nakil ve geçişlerle ilgili maddenin şu anda 8’inci sınıfta okuyup 9’uncu sınıfa yerleşecek öğrencileri kapsadığını vurgulayarak, eski sistemle liselere yerleşen öğrencilerin eski yönetmelik hükümlerine göre nakil yapacağını belirtti.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin de yönetmeliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Ortaöğretim yönetmeliğine ilişkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlış yorumlarla kafa karıştırdıklarına" işaret eden Tekin, yönetmeliğin şu an 8'inci sınıfta okuyup 9'uncu sınıfa yerleşecek bütün öğrencileri kapsadığını belirtti.

Geçici maddenin ise nakil ve geçişleri düzenlediğini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişlerinin ise eski hükümlere göre yapılacağını kaydetti.