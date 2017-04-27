TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiren TEOG sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. TEOG soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak eden 1 milyondan fazla öğrencinin merakını MEB giderdi. MEB, TEOG soru ve cevaplarının 27 Nisan(yarın) perşembe saat 14:00'te Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nda açıklanacağını duyurdu.

8. Sınıf – 2. dönem, merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videoları 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.



VİDEO OLARAK YAYIMLANACAK

Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak.



Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.



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EBA'NIN AMACI?

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.