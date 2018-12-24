Türk gençliği LGS'de sınıfta kaldı ! İ

Liseye Geçiş Sınavı’yla (LGS) ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin sınav performansına ilişkin verileri geçen pazartesi günü yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınava giren tüm öğrencilerin sınav performansını ortaya koyan verileri de yayımladı. Sınava giren 971 bin 627 öğrenciyi kapsayan verilere göre, özel okullar ile devlet okulları arasındaki puan farkı 81.65 oldu. Öğrencilerin LGS’de sorulan 20 Türkçe sorusuna verdiği doğru cevapların ortalaması 12.5 olurken bu ortalama 20 Matematik sorusunda yalnızca 4.95 olarak gerçekleşti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre MEB’in açıkladığı, “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav: Sayısal Bilgiler” raporu, özel okullar ile devlet okulları arasındaki derin uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. LGS puanıyla bir okula yerleşen öğrencilerin puanları dikkate alındığında özel okullar ile devlet okulları arasında 40 olan puan farkı, tüm öğrenciler dikkate alındığında ise 81.65’e yükseldi. Eğitim sisteminin içinde bulunduğu tabloyu ortaya koyan verilere göre, en düşük puan ortalamasına sahip yatılı bölge okulu öğrencileri ile özel okul öğrencileri arasındaki puan farkı 103.47 ile ifade edildi.

PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK



MEB, ortaöğretime geçiş sınavına giren 971 bin 627 öğrencinin 113 bin 799’unun imam hatip, 764 bin 423’ünün ortaokul, 79 bin 330’unun özel okul, 14 bin 65’inin ise yatılı bölge okulu çıkışlı olduğunu açıkladı. LGS’ye giren tüm öğrencilerin sınav puanlarının ortalamasın 237.42 olduğu bildirildi. Sınav puan ortalaması en düşük olan okul türü yatılı bölge okulları oldu. Buna göre, yatılı bölge okulu öğrencileri sınavda ortalama 209.16 puan aldı.

İMAM HATİPLER BAŞARISIZ

LGS’ye giren 79 bin 330 öğrencinin sınav puanı ortalamasının 312.63 olduğu belirtildi. MEB’in eğitim harcamalarından büyük pay alan ve hükümetin öğrencileri teşvik ettiği imam hatip ortaokulları ise LGS’de “beklenen” başarıyı gösteremedi. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin LGS puan ortalaması 231.72’de kaldı.

MATEMATİKTE KALEM OYNAMADI

LGS’ye giren tüm öğrencilerin sınavda sorulan altı teste verdiği doğru yanıtların ortalamaları da paylaşıldı. Öğrenciler, 20 soruluk Türkçe testine ortalama 12.5, 20 soruluk Fen Bilimleri testine ortalama 9.2, 10 soruluk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testine ortalama 7.4, 10 soruluk Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testine ise ortalama 8.4 doğru yanıt verdi. Öğrencilerin büyük bölümü, Matematik testinde kalem oynatamadı. Buna göre, on binlerce öğrencinin boş bıraktığı Matematik testindeki 20 soruya verilen doğru yanıtların ortalaması 4.9’da kaldı. Öğrencilerin 10 soruluk İngilizce testindeki doğru yanıt ortalamasının ise 5.1 olduğu açıklandı.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMEN BEKLİYOR

Yılancı, taşımalı eğitime değindi. Atama problemine bağlı olarak öğretmenlerin iş, öğrencilerin de öğretmen beklediğinin altını çizen Yılancı, sözlerini şöyle sürdürdü “Devlet bu imkanı bütün çocuklarımıza sağlamalı. Taşımalı eğitim gündeme geldiğinde biz de karşı çıktık. Köy okullarının kapatılması demek oraya hizmetlerin götürülememesi demek. Çocukların o yaşta arabalara doldurularak başka yerlere gönderilmesi pedagojik açıdan da sıkıntılı. Ben köyde de çalıştım, biliyorum. Arabanın bir sorunu olduğunda sağlıklı bir şekilde taşınamıyor, çocuklar üşüyor. Buna benzer birçok sorun var. Normal şartlarda bu hizmetin, oradaki okulların tespit edilmesiyle götürülmesi lazım. Öğretmenler iş bekliyor, öğrenciler öğretmen bekliyor. Piyasalaştırmanın da bir göstergesi tabii. Her şeyi piyasa koşullarına göre ayarlamanın göstergesi. Sonuçta biz laik, bilimsel, demokratik bir eğitimi savunuyoruz, eğitimin bir hak olduğunu söylüyoruz. Devletin de bu anlamda üzerine düşeni yapması gerekiyor.”