Türk öğretmen 37 Suriyeli çocukla aynı öğretmen

Göç araştırmaları yapan Prof. Mustafa Erdoğan, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim süreçleri hakkında “1 milyon 70 bin Suriyeli çocuk için 1350 okul yapılması gerekirken sadece 200 okul yapıldı. Sınıfında 37 Suriyeli çocukla baş başa olan Türk öğretmenler var” ifadelerini kullandı.

Sputnik’ten Atilla Güner’in haberine göre, Suriyeli göçmenlerin çocukları bir süredir ölüm ve şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Göç araştırmaları yapan Prof. Mustafa Erdoğan’a RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na, “Veliler çocuklarının iyi eğitim almamasının sorumlusu olarak göçmen çocuklarını görüyor. 1 milyon 70 bin Suriyeli çocuk için 1350 okul yapılması gerekirken sadece 200 okul yapıldı. Sınıfında 37 Suriyeli çocukla baş başa olan Türk öğretmenler var” açıklamasını yaptı.

Prof. Mustafa Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

''Türkiye’de 1.7 milyonluk bir çocuk kitlesi var ki bunların savaşla hiçbir alakası yok. Bunlar çocukken Türkiye’ye gelmişler ya da burada doğmuşlar. Masumlar. Bu savaş onların savaşı değil."

“BU ÖĞRETMENLER TÜRK ÇOCUKLAR İÇİNDİ”

"Okullarda neler oluyor? Öğretmenlerle ve velilerle konuştuğumuzda Suriyeliler nedeniyle sınıf mevcutlarının arttığını, öğretmenlerin Suriyeli çocuklara Türkçe ve alfabe öğretmek için ekstra gayret göstermesi nedeniyle eğitim kalitesinin düştüğünü söylüyorlar. Türk çocukların velileri, 'benim çocuğum mağdur oluyor' diyor."

"Ben sürekli sahada çalışıyorum. Suriyeli çocuklara Türk toplumu içinde en büyük desteği öğretmenler veriyor. Olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Yabancı çocukları eğitmek üzere yetiştirilmiş insanlar da değiller. Öyle öğretmenler var ki 37 tane Suriyeli çocukla baş başa kalıyor."

“60 BİN YENİ ÖĞRETMEN LAZIM”

Öğretmenlerin Suriyeli çocuklar için cansiparane bir çaba gösterdiğini söyleyen Erdoğan, buna rağmen öğretmen sayısının yetersiz olduğunu söyledi:

“Türkiye’de eğitim çağındaki Suriyeli çocuk sayısı 1 milyon 70 bin. Bunlar için 1350 yeni okul inşa edilmeli ki diğer öğrenciler, Türk çocuklar mağdur olmasın. Suriyeli çocuklar da normal eğitim alsın. Ama yapılan okul kaç 200 civarında. En az 60 bin öğretmene ihtiyaç var nerede bu öğretmenler? Yok… Öyle olunca bu çocuklar yük olarak algılanıyor. 'Yeni gelenlerden dolayı oldu bu' diyor veliler. Madem kapıları açtınız, bu çocuklar geldikten sonra imkanların da artırılması gerekirdi. Devlet, 'Suriye’de savaş bitecek bu insanlar geri dönecek' demeye devam ettiği sürece herkes onları misafir olarak görmeye devam edecek. Misafirlik başta sempatik bir kavram ama sonra cehenneme dönüşür“.