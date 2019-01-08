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  4. 08 Ocak 2019 09:30

Türkiye'deki hayalet üniversite sayısı 1.000'e dayandı !

Akademisyen ve öğrenci yokluğundan 979 yükseköğretim programına kilit vurulduğu ortaya çıktı.

Türkiye'deki hayalet üniversite sayısı 1.000'e dayandı !
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Sayıştay’ın yükseköğretim kurumlarına ilişkin 2017 tarihli denetim raporlarına yansıyan öğretim elemanı ve öğrenci yetersizliği nedeniyle boş kalan bölümler, YÖK’ün istatistikleriyle yeniden netleşti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, kapatılan bölüm sayısını sormuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim Kurulu (YÖK)’ten gelen yazı doğrultusunda, öğrenci ve akademisyen yetersizliği gerekçesiyle 979 programın kapatıldığını bildirdi. Soru önergesine verilen yanıtta, kapatılan programlarda görev yapan öğretim elemanlarının kadrolarının YÖK kararı ve rektörün teklifi üzerine “uygun görülen” birimlere tahsis edildiği belirtildi.

Üniversitelerin plansız bir anlayışla üretim yeri olamayacağını belirten Antmen, yükseköğretimin iktidarın kadrolaşma alanları haline getirildiğine dikkati çekti. Antmen, akademideki kadroların iktidara yakın kişilere açıldığının altını çizerek “Kapatılan programların açılması esnasında alınan bu kadrolar Bakanın verdiği cevaptan anlaşıldığı üzere başka bölümlere ve birimlere aktarıldı. O program için o program ve bölümde uzmanlaşmış kişiler alınmadı mı? O bölümlere girişler nasıl yapıldı? Mülakatlar nasıl gerçekleşti?” sorularını sordu.

Birgün

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