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  4. 06 Mayıs 2018 14:32

Üniversite affından yararlanacak kişi sayısı belli oldu

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, üniversitelerden ilişiği kesilen 680 bin kişinin aftan yararlanabileceğini söyledi.

Üniversite affından yararlanacak kişi sayısı belli oldu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, öğrenci affıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getirildiğini belirten Kapıcıoğlu, bundan önce 2014 yılında yapılan aftan 13 bin 365 kişinin yararlandığını ve bunlardan 2 bin 224 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Kapıcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"1981’den bu yana değişik defalarla 13 defa öğrenci affı yapılmış. Bunlardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992. Bunlardan mezun olanların sayısı da 149 bin. Yani yüzde 42'lik bir başarı oranı var.

Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisikesilen öğrenci sayısı yaklaşık 500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu 680 bini buluyor."

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsadığını belirtti.

Kapıcıoğlu, düzenlemede, geriye dönük bir sınır olmadığını, başlangıç tarihi öngörülmediğini kaydetti.

yök başkanvekili , Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu
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