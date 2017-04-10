Üniversite öğrencilerinden YÖK'e protesto

Bilgi Üniversitesi'nde vekaleten göreve gelen yeni rektör Prof.Dr.Remzi Sanver, Bilgisayar Bilimleri öğretim üyesi Chris Stephenson’in akademik mail ortamına attığı bir mesaj nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılması için bir komisyon oluşturulmasına karar vermişti.

Geçen hafta da YÖK aldığı bir kararla Chris Stephenson'ın çalışma iznini iptal etmişti. Bu kararla birlikte Türkiye'deki üniversitelerde hocalık yapmasının yolu kapandı.

YÖK'ün aldığı kararla 18 yıllık işinde çalışamaz duruma gelen Stephenson'la dayanışma için düzenlenen yürüyüşte "Chris'siz Bilgi'ye hayır" ve "Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır" pankartları taşındı. Yürüyüşten sonra Stephenson etkinlik çadırında açık ders vermeye başladı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'ndeki protesto yürüyüşünde öğrenciler "Chris, Chris, asla yalnız yürümeyeceksin" sloganı attı.

Öğrenci temsilcisi, "Chris, sınır ve unvanların değil, emek ve dayanışmanın önemini bize gösterdi" diye konuştu.