Dink davasında eski emniyet müdüründen bomba itiraf
Dink davasında eski emniyet müdüründen bomba itiraf
Eğitime Erdoğan molası; yarın okullar tatil edildi
Eğitime Erdoğan molası; yarın okullar tatil edildi
Bakan Soylu rakamı az buldu, talimat verdi
Bakan Soylu rakamı az buldu, talimat verdi
'550 Milletvekili Girişimi' bildirisinde ilk çatlak
'550 Milletvekili Girişimi' bildirisinde ilk çatlak
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Hapis cezası verildi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Hapis cezası verildi
MHP il teşkilatı tehdit etti, topluca istifa ettiler
MHP il teşkilatı tehdit etti, topluca istifa ettiler
Neden eksik maaş aldım diye düşünmeyin; kesintiler başlıyor !
Neden eksik maaş aldım diye düşünmeyin; kesintiler başlıyor !
Yurtdışındaki ''sandık başı'' anket sonuçları geldi !
Yurtdışındaki ''sandık başı'' anket sonuçları geldi !
  1. 10 Nisan 2017 13:10

Üniversite öğrencilerinden YÖK'e protesto

Bilgi Üniversitesi öğrencileri, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine attığı imzayı geri çekmeyen hocaları Chris Stephenson'ın YÖK tarafından çalışma izninin iptal edilmesini protesto etti.

Üniversite öğrencilerinden YÖK'e protesto
A+ A-

Bilgi Üniversitesi'nde vekaleten göreve gelen yeni rektör Prof.Dr.Remzi Sanver, Bilgisayar Bilimleri öğretim üyesi Chris Stephenson’in akademik mail ortamına attığı bir mesaj nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılması için bir komisyon oluşturulmasına karar vermişti.

Geçen hafta da YÖK aldığı bir kararla Chris Stephenson'ın çalışma iznini iptal etmişti. Bu kararla birlikte Türkiye'deki üniversitelerde hocalık yapmasının yolu kapandı. 

YÖK'ün aldığı kararla 18 yıllık işinde çalışamaz duruma gelen Stephenson'la dayanışma için düzenlenen yürüyüşte "Chris'siz Bilgi'ye hayır" ve "Üniversiteye saldırı, topluma saldırıdır" pankartları taşındı. Yürüyüşten sonra Stephenson etkinlik çadırında açık ders vermeye başladı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'ndeki protesto yürüyüşünde öğrenciler "Chris, Chris, asla yalnız yürümeyeceksin" sloganı attı.

Öğrenci temsilcisi, "Chris, sınır ve unvanların değil, emek ve dayanışmanın önemini bize gösterdi" diye konuştu.   

yök , öğrenciler , üniversitesi , stephenson , chris , protesto , bilgi