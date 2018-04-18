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  4. 18 Nisan 2018 16:38

Üniversite sınavının tarihi değişti ! YÖK'ten flaş açıklama

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Ancak erken seçim tarihi üniversite giriş sınavıyla aynı güne denk geliyor. YÖK'ten yapılan açıklamada sınavların 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Üniversite sınavının tarihi değişti ! YÖK'ten flaş açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılacağını açıkladı. Ancak açıklanan tarih herkesin kafasını karıştırdı. Çünkü ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 23-24 Haziran'da üniversite sınavları yapılacaktı.

YÖK DUYURDU: SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

YÖK'ten yapılan açıklamada sınav tarihinin değiştiği bildirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle erken seçimin aynı güne denk gelmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS’nin 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

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