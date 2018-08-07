Üniversite tercihlerinde barajlar değişti, sıralama kayacak

Üniversiteli olmak isteyen 1 milyon 700 binden fazla aday bugünden itibaren tercih başvurularını yapmaya başlayacak. Tercih süresi 14 Ağustos'ta sona erecek. Bu yıl sistemin değişmesiyle adayları en az sınav kadar tercih sürecinde de zorlayacak. Çünkü adayların geçmişe dönük referans alabileceği bir kaynak yok.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da geçtiğimiz günlerde başarı sıralaması barajı olan tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlerin sıralamalarında revizyon yaptı. Sıralama barajındaki bu esneme diğer lisans programlarının değerlerini de etkileyecek. Ancak adayların elinde bu yıl hangi programın hangi minimum sıra ve puanda öğrenci kabul edeceğine dair sağlıklı bir kaynakları yok.

TIP YİNE EN SEÇİCİ: YÖK'ün çalışmasının ardından geçen yıl 40 bin olan tıp barajı bu yıl 50 bine genişletildi. Yani tıp tercihi yapabilmek için Sayısal puan türünde ilk 50 binde olmanız gerekiyor. Devlet üniversitelerinin bu yıl 445 bin 950 minimum puanla en son 26 bin 500'üncü sıradan öğrenci alması bekleniyor. Barajı 150 binden 190 bine indirilen hukuka 373 bin 400 minimum puanla 41 bin 500'üncü sırada olan bir adayın yerleşmesi mümkün. Diş hekimliğinin minimum sırlaması ise 25 bin 900 olacak.

MÜHENDİSLİK: Geçen yıl 240 bin başarı sıralaması barajı olan mühendislik 300 bin, mimarlık için 200 bin başarı sıralaması barajı da 250 bin olarak simule edildi. Buna göre devlet üniversitelerinde 9 bin 828 kontenjanı olan inşaat mühendisliğine 257 bin başarı sıralaması olan adayın yerleşmesi mümkün. Mimarlık için minimum sıralamanın ise 103 bin olması bekleniyor.

İKTİSAT: Baraj sıralaması olmayan bölümlerde de sıralamaların geçen yıla göre genişleyeceği bekleniyor. İşletme, iktisatın ve uluslararası ilişkilerin minimum sırası 735 bin 818 olacak. Psikolojinin ise sıralamasının 64 bin 900 olması bekleniyor. Hemşirelik bölümü 277 bin 642 puanla en son 206 bininci sırada öğrenci alacak.

ÖĞRETMENLİK: Eğitim fakültelerini hedefleyen adaylar için programların bu yılki yaklaşık minimum sıraları ise şöyle olacak: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 107 bin, sınıf öğretmenliği 191 bin, okul öncesi öğretmenliği 76 bin, Türkçe öğretmenliği 154 bin, İngilizce öğretmenliği 16 bin 900.

LİSE NAKİLLERİ İÇİN SON TARİH 10 AĞUSTOS

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün başladı. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyenler ilk nakil dönemi kapsamındaki tercihlerini 10 Ağustos'a kadar yapacak. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.