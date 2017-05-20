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  4. 20 Mayıs 2017 10:53

Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...

Hacettepe Üniversitesi’nde, tıp ve hukuk fakültelerinden 25 kişinin ByLock kullandığı belirlendi

Üniversitede FETÖ depremi; 25 akademisyen...
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Darbe girişiminin ardından KHK ile eski rektör Murat Tuncer ve de FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın da dahil olduğu 65 akademisyenin ihraç edildiği Hacettepe Üniversitesi'nde 25 akademisyende daha ByLock tespit edildi.

Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre MİT'in savcılık ve üniversitelere gönderdiği ByLock'çu listesinde yer alan akademisyenlerin çoğunluğunun ALES sınavında da dereceye girdikleri saptandı. ByLock'çu akademisyenlerin Hukuk Fakültesi ile Tıp Fakültesi'nde yoğunlaştığı öğrenildi. Hacettepe Üniversitesi'nde Prof. Dr. Murat Tuncer'in rektör seçilmesinin ardından FETÖ'nün kritik isimleri üniversite kadrolarına alınmıştı. Üniversitenin kasası olarak bilinen Teknokent'teki şirketler üzerinden örgüte milyonlarca lira para aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

GÜLEN'İN DOKTORU DA VAR

Hacettepe Üniversitesi'nde bugüne kadar 65 FETÖ'cünün üniversite ile ilişiği kesildi. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer, eski Genel Sekreter Mehtap Tatar, rektör yardımcıları Cem Saraç ve Şebnem Harput başta olmak üzere öğretim üyesi ve idari personel FETÖ/PDY ile ilişkiden dolayı ihraç edildi. Fetullah Gülen'in doktoru, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Delibaşı 15 Temmuz'dan önce yurtdışına kaçtı. Açığa alınan eski Rektör Yardımcısı Prof. Şebnem Harput ise tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un kızı...

Söz konusu 25 akademisyenin 12'si ALES'ten 95 puan üzerinde almış. 3 akademisyenin Bank Asya'da hesabı olduğu ve bunlardan birinin hesabında ise 720 bin TL bulunduğu öğrenildi.

 
 

Sabah

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