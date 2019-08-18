Üniversitelerde akademisyen yok ! Şoke eden rakamlar...

ÖSYM verilerine göre 273 bölümde akademisyen bulunmazken durum her ile bir üniversite propagandasının sonuçlarını gözler önüne serdi.

ÖSYM verilerine göre 78 üniversiteye bağlı 273 bölümde profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi yok. Bu akademisyensiz bölümler toplam 14 bin 421 kontenjana sahip.

Bölümlerin bin 434’ünde hiç profesör bulunmazken, 743 tanesinde ise doçent dahi yok.

Her tarafa üniversite açmakla övünen siyasi iktidarın yükseköğretimde yarattığı tahribatın boyutları içler acısı. Üniversitelere e –kayıtlar başlarken Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu verilerine göre 122 devlet üniversitesinden 78’inde 273 bölümde profesör doktor, doçent doktor veya doktor öğretim üyesi bulunmuyor.

Akademisyensiz bölümler toplam 14 bin 421 kontenjana sahip. Bu üniversiteler arasında köklü geçmişe sahip Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi üniversiteler de var. Bunun yanı sıra bin 694 bölümde 5 kişiden az akademisyen bulunurken, bunların 642’sinde 3 akademisyen, 96’sında 2 akademisyen, 24’ünde ise yalnızca 1 akademisyen yer alıyor.

AKADEMİSYEN BAŞINA 70 ÖĞRENCİ

1.434 bölümde hiç profesör yok.

Bunların 743'ünde ise doçent dahi yok.

Bin 400 bölümde akademisyen başına 10’dan fazla öğrenci düşüyor.

444 bölümde akademisyen başına 20’den fazla, 50 tanesinde ise akademisyen başına 35’ten fazla öğrenci düşüyor.

Tüm bunların yanı sıra akademisyen başına 70 öğrencinin düştüğü bölümler de mevcut.

İLAHİYAT İLK SIRALARDA

Birgün'den Anıl Ataş'ın haberine göre en çok akademisyenin tıp, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinde olduğu gözlenirken, hemen ardından ise ağırlıklı olarak ilahiyat bölümleri geliyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ise hiç profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmazken akademisyeni olmayan bölümler arasında ise hiçbir ilahiyat fakültesi yer almıyor.

Bunun yanı sıra profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümler arasında birinci sırada ise hemşirelik bölümleri yer alıyor. Toplamda 98 tane bulunan hemşirelik bölümlerinin 26’sında akademik kadro bulunmuyor.

Akademik kadrosunda profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi bulunmayan bölümler ağırlıklı olarak eşit ağırlıktan öğrenci alan bölümlerden oluşuyor. Bunlar arasında ise 21 tane bankacılık bölümü ve 20 tane uluslararası ilişkiler/ticaret bölümleri öne çıkıyor.

Toplamda 37 bankacılık bölümü bulunurken bunların 21’inde akademik kadro yok.

Popülistliğin sonucu

Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Erhan Erkut, “Elimizde yeterli sayıda akademisyen olmadığı halde; popülist sebeplerle, ‘Öğrenciler üniversite görsünler, üniversite okusunlar’ mantığıyla çok fazla üniversite açıldı.

Tıp ve hukuk gibi bölümlerde akademisyen sayısında sıkıntılı olmasına rağmen her yere bu bölümler açılıyor. Taşıma suyuyla değirmen çevirmeye, başka okullardan gelen akademisyenlerle işleri halletmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. İlahiyat fakültelerinde hiç hocasız bölüm olmamasını yorumlayan Erkut, “İmam hatip mezunlarını üniversiteye sokabilmek için her yere ilahiyat fakültesi açtılar, doktorasını bitireni de akademisyen yaptılar. Durum böyle olunca ilahiyat bölümlerinde ne kontenjan sorunu, ne de kadro sorunu yaşanmaması normal” dedi.