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  4. 11 Eylül 2018 11:04

Üniversitelilerin beklediği para desteği başvuruları başladı

Adıyaman’da belediye tarafından üniversiteyi kazanan ön lisans öğrencilerine 500, lisans öğrencilerine ise 1000’er lira eğitim desteği başvuruları başladı.

Üniversitelilerin beklediği para desteği başvuruları başladı
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Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sosyal medya hesabından üniversiteyi kazanan öğrencilere maddi yardım desteğinde bulunulacağını duyurmuştu.

Duyurunun ardından Belediyesi Meclisi son toplantısında üniversite sınavını kazanan ön lisans öğrencilerine 500, lisans öğrencilerine ise 1000’er lira eğitim yardımı yapma kararı aldı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Başvuruların başlamasıyla öğrenciler, belediyeye müracaat etti. Öğrenciler, Belediye Başkanı Kutlu’ya teşekkür ederek, bu tür çalışmaların gençlere olumlu olumlu etki yapacağını belirtti.
 

 

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