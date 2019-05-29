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  4. 29 Mayıs 2019 11:08

Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi ? YÖK'ten flaş açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim sistemiyle alakalı olarak kendilerine bir bilgi gelmediğini belirterek üniversiteye giriş sisteminde değişiklik olmayacağını açıkladı.

Üniversiteye giriş sistemi değişecek mi ? YÖK'ten flaş açıklama
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Üniversiteye giriş sistemi yenileme çalışmamız yok. MEB'den bize yeni modelle ilgili bir rapor ulaşmadı.Yeni modelin öngörülemeyen sonucuna göre hareket etmeyiz. Temel yeterlilik testi değişikliği için pedagojik ve bilimsel neden yok" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

"Bizim şu aşamada önümüzdeki meselelerin hiçbirisinin arasında sistem değişikliği yer almıyor. Mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bir sistem ile, yani bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen ve bilimsel olarak mümkün değil." 

"Bakanlıktan bize herhangi bir bilimsel çalışma intikal etmiş değil"

"Şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesini beklemeyin. Birinci önceliğimiz öğrencilerimizin tedirgin olmaması, tedirgin olmaları onların mağduriyeti anlamına gelir."
 

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