Üniversiteyi kazanmak için 15 net yetiyor!

Üniversite adayları bugün TYT’de, yarın AYT’de istedikleri bölümü kazanmak için yarışacak. Bu yıl pandemi nedeniyle baraj da düşürüldüğü için daha çok öğrenci tercih yapma hakkı kazanacak. Bugünkü sınavda 15 net yapan iki yıllık bir bölümü kazanabilecek. İki sınavda yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölümde okuyabilecek.



Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, Üniversite adayları için kuşkusuz zor bir yıl oldu. Sınav kaygısı koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 437 bin 111 aday başvurdu.

Sınavın ilk aşaması bugün. Maskeli, mesafeli sınavın ilk gününde bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Ama ÖSYM, adayların 1 saat 15 dakika öncesinde sınav salonlarının önünde olmasını istiyor.

Bu durumda da 08.45’te adayların binaların önünde olması yararlı olabilir. Bu yıl maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralları nedeniyle salonlara giriş zaman alabilir. Siz siz olun geçmiş yıllarda ‘15 dakika kuralı” nedeniyle mağdur olan adayları göz önüne alarak saatinizi ona göre ayarlayın. Adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BUGÜNKÜ TESTİN İKİNCİ SINAVA ETKİSİ YÜZDE 40

Kuşkusuz binlerce aday, bir üniversite kapısını aralamak için yarışacak. Bugün yapılan ilk sınavın değeri büyük. Çünkü bugünkü TYT’nin, ikinci sınav olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) etkisi yüzde 40. Yani TYT’de iyi performans göstermişseniz, istediğiniz bölüme girmeniz çok daha kolaylaşacak. Ancak bir üniversitenin lisans bölümüne girme gibi bir hedefiniz yoksa 120 sorudan 14-15 soruyu net olarak doğru yapmanız size 2 yıllık meslek yüksekokullarının kapısını açabilir.

İLK MARATON BUGÜN

Temel Yeterlilik Testi (TYT): Bugün saat 10.15’te başlayacak, 120 soru için 165 dakika verilecek. Adaylar Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi’ni yanıtlayacaklar.

Alan Yeterlilik Testi (AYT): Yarın saat 10.15’te başlayacak. 160 sorunun olduğu sınav 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilir.

Yabancı Dil Testi (YDT): Yarın saat 15.45’te başlayacak. 80 soru içeren sınav 120 dakika olacak. Sınav Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak.

32 NET YAPANA 4 YILLIK BÖLÜM

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’a göre bir öğrencinin sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının hesaplanabilmesi için TYT 150 barajını geçmiş olması gerekiyor. Ancak kendini bu barajlarla sınırlandırmayıp daha fazla sayıda soruyu doğru cevaplayan adaylar AYT barajına kendilerini yaklaştırırlar. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih edebilmek için adayların TYT’de netleri biraz yüksek ise AYT’de yarım net almaları bile 170 puan barajını geçmelerine yetiyor.

Ünsal bu netlerin hesaplanmasını şöyle açıklıyor:

“Adayın zaten 150 barajını geçebilmek için asgari yapması gereken net sayısı 14-15. Aday, 150 barajını geçtiğinde AYT’de örneğin matematikte 12, fen bilimlerinde 5,5 net yaparsa AYT’de 17,5 net yapmış oluyor, bununla da sayısal 170 barajını geçiyor. Kısaca sınav toplamında yaklaşık 32 net yapmış olursa 4 yıllık bir bölüme geçebiliyor. Sayısal bölüm öğrencisi, TYT’de 53 soruyu doğru yapmışsa, AYT’te yarım matematik neti yaparak sıralama sınırlaması olmayan biyoloji, fizik gibi bölümleri kazanabiliyor.

Sözel bölümde ise 50 TYT sorusu doğru olan biri, edebiyat, sosyal bilimler sorularından yarım net çıkardığı zaman 170 barajını geçerek, tercih yapma hakkı elde edebiliyor. Sözelde arkeoloji, sanat tarihi gibi yerler ile vakıf üniversitelerindeki iletişim, tarih, halkla ilişkiler gibi yerlere girebilir.

Eşit ağırlıkta da durum pek farklı değil. 51 TYT netine sahip bir aday, edebiyat, sosyal bilimlerden yarım net çıkarırsa taban puanı oluşmamış, kontenjanlarını doldurmakta zorlanan eşit ağırlık programları olan iktisat, işletme, çalışma ekonomisi gibi alanlara girebilir.”

BAŞVURUP GİRMEYEN SAYISI ÇOK OLABİLİR

Her yıl yaklaşık 130-140 bin aday başvurduğu halde sınava girmiyor. Bu yıl bu sayının daha da artacağı düşünülüyor. Sınava başvurduğu halde hazırlığını planlı yapmamış, değişen sınav tarihleri nedeniyle motivasyonu dağılmış, sağlık sorunu nedeniyle girmek istemeyen veya yeterli hazırlık yapmadığını düşünen, sağlık kaygısı nedeniyle sınava girmekten korkan ve en önemlisi ailelerini ikna eden yaklaşık 250-300 bin aday uzmanlara göre sınava girmeyebilir. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, “Bu eğilim, tercih yapabilecek adaylar için bir şans olabilir” diyor.

SINAV İÇİN 5 HAYATİ ÖNERİ

1 COVID-19’a karşı önlemlerini aldın, sınav salonları da dezenfekte edildi, gözetmen ve görevliler maskeli, panik yok. Maskeni, gerekirse siperliğini tak, dezenfektanını kullanın. Sosyal mesafeye dikkat et. Rahat ol. Sınav sırasında istersen maskeni çıkar.

2 Sınav öncesi endişelenip kaygılanman çok normal. Kaygı dozunda olduğu sürece motive de eder. Rahatlamak için nefes egzersizi yap. Yavaşça burnundan derin nefes alıp ağzından ver, en iyisini yapacağını düşün.

3 Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşadığında soruyla inatlaşma, farklı bir soruya geç veya gözlerini kapatıp 5-10 saniye ara ver. Sonra yine devam et.

4 Tüm seçenekler önemli, hepsini oku. Anlamını bilmediğin sözcük varsa dikkat et. Cevap şıklarında çeldirici sorular olabilir. Sorularda bazı ipuçlarını iyi yakala. ‘Bazen’, ‘çoğunlukla’, ‘bazıları’ gibi ifadeleri iyi oku. Kendini rahatlatmak için sınav sırasında kısa molalar ver. Duruşunu düzelt, kol ve bacak kaslarını rahatlat, gözlerini dinlendir.

5 Turlama tekniğini kullan. Yapamadığın veya şüphe duyduğun sorulara belli bir işaret koyarak birinci turdan sonra tekrar kontrol et. Bu kadar kolay olabilir mi diye soruya takılma. Soru dağılımında zor, kolay sorular olabilir.

SİPERLİK, MASKE, DEZENFEKTAN SERBEST

Sınavda isteyen öğrenci N95, pamuklu, tıbbi, yıkanabilir, tek kullanımlık gibi her türlü maske çeşidinden birini kullanabilecek. İsterse siperlik takabilecek. Maske veya dezenfektanı kendi getirebileceği gibi ÖSYM’nin verdiklerini de alabilecek.

KAÇ NETLE NEREYE

İşte farklı senaryolara göre adayların 2 yıllık, 4 yıllık bölümlere girme olasılıkları.