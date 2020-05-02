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  4. 02 Mayıs 2020 15:33

Uzaktan eğitimde ''EBA Asistan'' hizmeti başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin yönelttiği soruların anlık cevaplanabilmesi için geliştirilen yapay zekaya sahip ''EBA Asistan'' hizmetini devreye aldı.

Uzaktan eğitimde ''EBA Asistan'' hizmeti başladı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan’ı hayata geçirdik.

EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."

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