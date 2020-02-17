Velilerden AK Partili milletvekiline sert tepki

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın, Aydın’da 160 okul binasının çürük olduğunu açıklamasına velilerden tepki geldi. Birinci derece deprem kuşağındaki Aydın’da tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirten veliler, deprem riski taşıyan okulların isimlerinin bir an önce açıklamasını istedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı’nın, Aydın’da 160 okul binasının çürük olduğunu açıklaması, gündeme bomba gibi düştü. Posacı’nın güçlendirme çalışmalarının 30 milyon lira bütçe ile 2 yıllık bir süreye yayılacağını açıklamasına tepki gösteren veliler, “Aydın gibi birinci derece deprem bölgesi olan bir şehirde, 2 yılda yıkıcı bir depremin olmayacağının garantisi var mı?” diyor. Veliler, risk altındaki okulların bir an önce açıklanmasını istiyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne seslenerek, talep edilmesi halinde Aydın’daki okulların depreme dayanıklılığını ölçecek karot testlerinin belediyece ücretsiz yapılabileceğini ifade etmesinin ardından, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı tarafından apar topar yapılan açıklama bir skandalı ortaya çıkardı.

Posacı, “Aydın’daki okullarımızın tamamına yakınının karot testleri zaten yapılmış olup, bu testler neticesinde yaklaşık 160 okul için güçlendirme kararı alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız Aydın İl Müdürlüğümüz ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmekte olup, güçlendirme çalışmaları için ilimize ilk etapta 30 milyon TL ödenek ayrılmıştır” dedi. Bu açıklama, il genelindeki 800 okulun 5’te 1’nin çürük olduğunu ortaya çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ise 2012 yılından bu yana sadece 4 okulda güçlendirme çalışması yaptığı ortaya çıktı.

VELİLER: “ÇÜRÜK OKULLARI AÇIKLAYIN”

Bu açıklamaya velilerden büyük tepki geldi. Birinci derece deprem kuşağındaki Aydın’da tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirten veliler, deprem riski taşıyan okulların isimlerinin bir an önce açıklamasını istiyor. Posacı’nın yaptığı, güçlendirme çalışmaları için bakanlığın 30 milyon lira ayırdığını ve çalışmaların 2 yıllık bir süreye yayılacağı açıklamasına da tepki gösteren veliler, sadece bir okulun güçlendirilmesi için en az 3 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu, 160 okulun risk durumunu ortadan kaldırmak için en az 480 milyon TL’lik bir bütçeye ihtiyaç olduğunu belirtirken, “Bakanlık bu bütçeyle kaç okulu güçlendirecek?” diye soruyor. Veliler ayrıca, “Geçtiğimiz ay Elazığ’da meydana gelen ve can kaybı ile sonuçlanan depremin acısı tazeyken Aydın gibi birinci derece deprem bölgesi olan bir şehirde 2 yılda yıkıcı bir depremin olmayacağının garantisi yok” diyerek, tepkilerini dile getiriyor.

ÇERÇİOĞLU “DESTEĞE HAZIRIM” DEMİŞTİ

Aydın’daki deprem tehlikesine dikkat çeken ve derhal önlem alınması gerektiğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlığın çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu dile getirmişti. Çerçioğlu, “Bütün okulların karot testlerini ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir talepte bulunursa ben yapmaya hazırım. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatı söz konusu. Sen ben ayrımı yapmadan tüm kurumlar üzerine düşeni derhal yapmak zorunda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bakanlıktan gelecek her türlü ortak çalışma talebine açığız” diye konuşmuştu.



