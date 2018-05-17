World Scholar’s Cup 2018 Turnuvası’nda Avrupa Sınav Koleji Rüzgarı

Her yıl dünyanın birçok ülkesinden akademik potansiyeli yüksek öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen The World Scholar’s Cup (Dünya Bilginler Kupası) İstanbul ayağı, 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde 35 seçkin okulun katılımıyla Koç Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

2007 yılında Daniel Berdichevsky tarafından başlatılmış, uluslararası öğrenme festivali ya da bilgi dekatlonu olarak da tanımlanabilen ve konuşma dilinin İngilizce olduğu bu programda Avrupa Sınav Koleji Ortaokul ve lise düzeyinde toplam 6 takımla, (Juniors) takımı 8 Altın , 19 Gümüş madalya, Lise takımı (Seniors) 22 Altın, 17 Gümüş madalya ve 1 Takım Kupasını kazanmayı başardı. Avrupa Sınav Koleji takımları toplamda 30 Altın , 36 Gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.