Yaz okulu mu, yaz tatili mi ? Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Ziya Selçuk, Instagram hesabından, öğrencilerden gelen “Yazın okul var mı?” sorusuna yanıt verdi.

Bakan Selçuk’un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

* Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “yaz tatilinde okul var mı?” sorusuna “hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. :)

* Bir de buradan yazayım, siz iletin. Kuzum yaz tatilinde okul yok.

* Bu kadar kapalı kaldıktan sonra biz sizin tatilinizi alır mıyız sizden?

* Okul yok; koşmak var, doyasıya oynamak var, aile büyüklerinizle görüşmek var, ağaçlara sarılmak var, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var, kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var.

* Eba yine açık, Eba Tv yine yayında, önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var, isteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var, hazırladığımız güzel yayınlar ve eğlenceli içerikler var.

* Okul yok ama, ondan eminiz. Tamam mı? :)