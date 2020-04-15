Yaz tatili iptal mi ? Milli Eğitim Bakanı açıkladı !

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Meclis'te kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” ile ilgili açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

Yaz tatilinde eğitim devam edecek !