Yazın okul olur mu ? Milli Eğitim Bakanı açıkladı !

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. "Okullar yazın olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Selçuk "Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duruyoruz Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık .Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim." dedi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Bugün saat 13:00'te bütün okullarımızda bu marş çalındı. Değişlik ülkelerden çocuklar seslendirdi. Çocuklarımız okuma fırsatı buldular. Böyle bir marşla geleceğe bir eser bırakmak istedik.

Biz normalleşmeyi dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak görüyoruz. Türkiye’nin ekonomisinde diğer sektörlerde normalleşme ne olacaksa eğitim de bunun parçası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu normalleşme Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dikkate alınarak bir istişareye tabii tutuluyor. Normalleşme en kısa sürede çocuklarımızı riske sokmadan yapılması gereken bir şey. Biz gerekirse bir süre daha okulları geç açarız. Akademik olarak yapılması gereken telafileri bir şekilde yaparız. Önemli olan çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel sağlığı. Daha sonra kazanımlarla ilgili edinilmesi gereken içerikler. Süreç daha ileri giderse eylülde olsun biz bunu bir şekilde yaparız. Uzaktan eğitim ile bunu izliyoruz. Dünyada uzaktan eğitimi bu kadar kısa sürede başlatan bir iki ülkeden birisiyiz. Sağlık ile ilgili problem kontrol altına alındığı an, biz eğitim ile ilgili hazırız. Önümüzdeki günlerde belirli noktaları açıklığa kavuşturacağız. Türkiye normalleşme konusunda adım atacak.

Yaz ayları birçok coğrafi bölgedeki gibi eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla ilgili bazı zorluklar yaşıyoruz. Biz çocuklarımızın bu kadar içeride kapalı kaldıktan sonra tatil yapmalarını önemseriz. Mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları üzerinde duruyoruz. Temmuz ve ağustosta telafi düşüncemiz yok. Biz telafiyi ne kadar sürede nasıl yaparız biz bunun hesabını yaptık. Bu sebeple de yaz aylarında çocuklarımızın dinlenmesini tercih ederim.

Okul sadece akademik içeriklerin verildiği bir yer değil. Okul demek arkadaşlık sosyalleşmek demek. Okul demek ekip arkadaşlığı demek. Uzaktan eğitim yakından ilgi setlerini hazırladık. Yüzlerce etkinlik ortaya koyduk. Evde çocuklarla beraber şu etkinlikleri yapabilirler. Her güne deneyler etkinlikler araştırmalar koyduk. Binlerce içerik koyduk. Bazı rehberlik hususları da var. Velilerimize 7/24 destek veren bir hat kurduk. Psikolojik danışmanlarımızla… Eğitim takvimi hazırladık ve her gün çok güzel bilimsel deneyler oyunlar var. Her yaş grubuna binlerce içerik hazırladık. Velilerimiz çocukları ile ilişkilerin kıymetlerini biliyorlar ama bu günleri güzel hatırlayacak şekilde diyalog olursa bir şekilde daha rahat bir ortam olur diye düşünüyoruz.

Bu milletin değerlerine ne kadar sahip olursak çocuklarımızın gönüllerine samimi bir şekilde yerleşmesi için ne kadar hizmet edersek azdır. EBA TV’de pencereler nasıl süslenir hangi şarkılar ne zaman nasıl söylenir öğretmenlerinizle beraber hangi etkinlikleri yapabilirsiniz bütün bunları günlerdir değerIendiriyoruz TV’de ve sosyal medyada velilerimize naçizane önerim bu ülkenin diğerlerine sahip çıktığımız ölçüde çocuklarımızın bu coğrafyada dimdik ayakta kalmasını sağlayabiliriz.