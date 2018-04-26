YDS sonuçları açıklandı... Sonuçları sorgulayın...

YDS sonuçları, ÖSYM sonuç sayfasında 26 Nisan 2018 tarihinde saat 13:50'de açıklandığı duyuruldu.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi sınavı sonuçları, sınav verileri ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlandı! Öte yandan sınava girenlerin en çok merak ettiği YDS baraj puanı, kaç yıl geçerli sorulara cevap verildi. Sınav merkezi tarafından açıklanan veriler haber içeriğinde.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi sınavının sonuçları açıklandı. Sınav merkezinin paylaştığı verilere göre İngilizce standart sapma puanı 17,69705 olarak açıklandı. İngilizce sınavına giren kişi sayısı 102.115, sınavı geçersiz olan kişi sayısı 91 olarak açıklandı.

ÖSYM YDS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfasında yayınlandı. T.C Kimlik numarası ve şifre ile sonuçlar öğrenilebiliyor. Sınav sonuçlarını öğrenmek ve sorgulamak için tıklayınız

YDS BARAJ PUANI VE SEVİYELER

Sınava girenler aldıkları puanlar üzerinden seviye sıralandırmasına giriyor. Buna göre; 90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi kabul ediliyor.

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

"YDS puanı ve seviye kaç yıl geçerli?" sorusunun cevabını sınav merkezi açıkladı. 1 Nisan 2018 tarihinde sınava girenler 5 yıl puanı kullanabiliyor. 1 Nisan 2018 - 1 Nisan 2023 tarihlerinde sınav puanları kurumlar tarafından kabul ediliyor.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

YDS puanı nerelerde kullanılır, hangi alanlarda geçerlidir? Kurumlar tarafından açıklanan bilgilere göre; yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar, Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler puan için geçerli. Öte yandan Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksekokul mezunları, Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler puanlarını kullanabilir.

