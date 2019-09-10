Yeni eğitim-öğretim yılında ''armalı soygun'' başladı !

Yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Okulların açılması birçok problemi de beraberinde getirdi. Okullardaki ‘serbest forma’ uygulamasının rant kapısına dönüşmesi velileri bezdirdi. Özellikle Ankara İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki birçok okulun giysilerini tek bir firma satıyor. Forma alacak veliler tekelleşmeye sebep olan sistemle alternatif bulamıyor. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre; kıyafetlerin armalı olması sebebiyle fırsatçılar normal fiyatı 10 TL olan bir tişörtü 70 TL’ye satıyor. Bu soygunu kimi fırsatçılar kendi başlarına yaparken bazıları da okul yönetimi ile anlaşarak yapıyor.

İKİ YIKAMADA SOLUYOR

Velilerden Ayşe Ok “Ürünlerde kumaş kalitesi yok. İki yıkamada solup gidiyor. İstenen fiyatlar ise uçuk... ‘Git başka bir yerde bulursan al’ diyorlar. Ukalaca bir tavra maruz kalıyoruz. Başka çaremiz olmadığı için mecburen alıyoruz” dedi.

KRONİKLEŞEN PROBLEM

Okullara maddi kazanç sağlansın diye bu yola başvuran okul yöneticilerine çağrı yapan aileler “Armaları okuldan biz cüzi bir fiyata alalım. Kıyafetlerin üzerine dikelim. Hem biz fazla paralar ödemeyelim hem de okul kazansın” diyor… Her sene kronikleşen problem için aileler Millî Eğitim Bakanlığından somut bir adım bekliyor.