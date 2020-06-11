Yetenek sınavında ALES şartı kalktı

Yükseköğretim Kurulu, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde, “Covid-19 güncellemesi” yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik kapsamında, konservatuvar programları ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara başvuracak öğrencilerde ALES puanı şartı aranmayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim yönetmeliklerinde yapılan değişikliklere yenileri eklendi. YÖK, afet ve salgınlarda, tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine bir dönem, sürece göre bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesine yönelik yeni düzenleme gerçekleştirdi.

İKİ YIL EK SÜRE VERİLECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan, “Yükseköğretim Kurulunca Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilecek. Verilen ek süreler, azami süreden sayılmayacak.

Yönetmelik değişikliği ile konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlarının öğrenci kabul koşullarında da değişikliğe gidildi. Buna göre, konservatuvar programları ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara başvuracak öğrencilerde ALES puanı şartı aranmayacak. Bu okullara giriş için kaldırılan ALES puanı şartı, 2 Ocak 2021 itibarıyla tekrar aranmaya başlanacak.