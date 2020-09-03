Yıllık 29 bin TL’ye sınavsız hukuk mezunu olabilirsiniz!

Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2006 yılında Kuzey Makedonya’da kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde açılan hukuk fakültesi öğrenci alımına başladı. Mütevelli Heyeti Onursal Üyesi olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bulunduğu üniversitenin 6 farklı fakültesinden 13 bölüm ÖSYM’nin YKS 2020 kılavuzunda yer alırken hukuk fakültesi kılavuzda yer almadı.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre “YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip” ifadeleriyle tanıtımını yapan üniversite, hukuk fakültesinde öğrenim görebilmek için gerekli şartlara dair, “Kayıtta herhangi bir şart aramıyoruz. Lise diploması ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra kayıt olabilirsiniz” dedi. Üniversitenin sitesinde paylaşılan öğrenim ücretlerine göre Hukuk Fakültesi’nde eğitim alabilmek için yıllık 29 bin 500 TL ya da 4 bin 500 euro ödemek yeterli.

‘KAYITTA HERHANGİ BİR ŞART ARAMIYORUZ’

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin resmî sitesinde üniversiteye ilişkin, “Türkiye ve Kuzey Makedonya’da akredite edilen bir yükseköğretim kurumu olmasının yanında, YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip, ÖSYM kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki ilk ve tek üniversitedir” ifadeleri yer alıyor.

Üniversitenin İstanbul ofisinin Whatsapp hattı üzerinden ‘Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmenin koşullarına dair bilgi paylaşılıyor. IBU Whatsapp adlı resmi iletişim merkezine bir öğrenci adayının yönelttiği, “Üniversitenizde Hukuk Fakültesi okumak istiyorum. Türkiye’de sınava girdim ancak yerleştiğim bölümden memnun değilim. Sınavsız bir şekilde bölüme kayıt olma imkânı var mıdır” sorusuna şu yanıt verildi:

“Kayıtta herhangi bir şart aramıyoruz. Lise diploması ve gerekli evrakları tamamladıktan sonra kayıt olabilirsiniz. Kayıtlarımız eylülün son haftasına kadar devam etmektedir.”

‘DİPLOMANIZA DENKLİK ALABİLİRSİNİZ’

IBU Whatsapp hattına yöneltilen hukuk fakültesi kontenjanlarına ilişkin soruya ise “Kontenjanımız mevcut” cevabı verildi. Öte yandan, “Türkiye’deki denklik işlemleri konusunda bilgi verir misiniz” sorusuna ise “Mezun olduktan sonra YÖK denklik prosedürüne tabi tutularak diplomanıza denklik alabilirsiniz. Üniversitemizde uluslararası hukuk dersleri ağırlıkta olduğu için fark dersi alıyorsunuz YÖK’ün belirlediği bir üniversitede” denildi.

ÖSYM KILAVUZUNDA HUKUK FAKÜLTESİ YOK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ise Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi altındaki hukuk bölümü yer almadı. ÖSYM aracılığıyla bu üniversitedeki 6 farklı fakülteden 13 farklı bölüm ise tercih edilebildi.

Üniversitenin, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) YKS sonuçlarına göre hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartını 125 bin olarak güncellendiği 2020 yılında bu bölüme kılavuzda yer vermemesi dikkat çekti.

KILAVUZDA YER ALAN 231 KONTENJANA SADECE 23 KİŞİ YERLEŞTİ

Öte yandan Uluslararası Balkan Üniversitesi bu yıl ÖSYM Kılavuzu’nda Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ile Sanat ve Tasarım olmak üzere 6 fakülte ile yer aldı. Ücretli, yüzde 50 indirimli ve yüzde 25 indirimli olmak üzere 3 farklı kategoride, 13 bölüm için öğrenci kabul eden üniversite bu bölümler için toplam 231 kontenjan belirledi.

ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarına göre kılavuzda yer alan bu bölümlere yalnızca 23 öğrenci yerleşti. Üniversitenin “ücretli” olan kontenjanlarına ise hiçbir öğrencinin yerleşmediği görüldü.

ÜNİVERSİTENİN MÜTEVELLİ HEYETİ ONURSAL BAŞKANI ŞENTOP

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Üyesi olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop yer alırken, mütevelli heyetinin başkanlığında Makedonya- Türkiye Ticaret Odası Başkanlığı ve Fahri Başkonsolosluk görevlerini de üstlenmiş Aydoğan Ademoski bulunuyor. Mütevelli Heyeti Başkan Vekili koltuğunda ise aynı zamanda Halk Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil oturuyor.

Üniversitenin mütevelli heyetinin başkan yardımcılığı görevlerinde ise Cevahir Holding Yönetim Kurulu Üyesi de olan Eser Cevahir, İstanbul Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tüfekçi ve Kuzey Makedonyalı siyasetçi İmer Selmani yer alıyor.

IBU REKTÖRÜ ERDEM: TÜRKİYE’DE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ ÜNİVERSİTELERDE DERSE KATILABİLİYOR

Öte yandan üniversitenin İstanbul ofisi, pandemi döneminde eğitimin nasıl olacağına yönelik aday öğrencinin sorusuna, “15 Eylül’de belli olacak. Muhtemelen online olacaktır” yanıtını verdi.

Cumhuriyet ve Türkiye Gazetesi’nin de aralarında bulunduğu gazetelerde yer alan haberlerde ise üniversitenin pandemi dönemindeki eğitimine ilişkin, “Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl boyunca; Türkiye’nin en prestijli, 30’un üzerinde devlet ve vakıf üniversitesinde eğitim alabilecek” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu haberlerde IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in, “Öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırdıktan sonra arzu ederlerse gelişmiş online eğitim sistemimizden eğitimlerine devam edebilecekler. Öğrenci, online eğitimde kendini geliştiremediğini düşünüyor ya da fiziksel olarak üniversite sıralarında eğitim almak istiyorsa bir yıl boyunca Türkiye’deki üniversitelerde eğitim almasını sağlıyoruz. Türkiye’de işbirliği içinde bulunduğumuz devlet ya da vakıf üniversitelerinde öğrencilerimiz bir yıl boyunca bölümünün derslerine katılabiliyor” ifadelerine de yer verildi.

FAKÜLTE DEKAN VEKİLİ: HUKUK FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEDE YENİ

Sınavsız ve lise diplomasıyla eğitim alınabilen Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde hukuk fakültesinin yeni bir fakülte olduğunu belirten fakültenin dekan vekili Doç. Dr. Natalija Shikova, aday öğrenciler için şu mesajı paylaştı:

“Hukuk Fakültesi’nin temel amacı öğrencilere hukuk hakkında nitelikli ve karşılaştırmalı bilgi vermek ve onları hakim, kovuşturma veya avukat olarak hazırlamaktır. Hukuk Fakültesi lisans öğrencileri için Hukuk Araştırmaları programına sahiptir. Ayrıca, yasal işlemler için yüksek lisans programımız idari hukuk yanında yüksek lisans programlarımızı artırmak için yeni bölüm başvurularımızı yapmış bulunmaktayız, yeni bölümlerimizin akreditasyonunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Hukuk Fakültesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde yeni bir fakülte olup, Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinden çok sayıda öğrenci barındırmaktadır. Hukuk Araştırmaları programı, İngilizce öğretim dili ve uluslararası bir ortam sağlama avantajı nedeniyle birçok genç için caziptir. Umarız Hukuk Fakültesi, önümüzdeki yıllarda, özellikle ustalık düzeyinde meslek eğitimine yönelen yüksek lisans öğrencileri için daha fazla dikkat çeker.”

62 BARO YENİ HUKUK FAKÜLTESİ AÇILMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ocak 2020’de aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu’nun da olduğu 62 baro, hukuk fakültelerine ilişkin açıklama yapmış, yeni fakülte açılmaması gerektiğini ifade etmişti. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi kurulmasına tepki gösteren barolar açıklamalarında, “Niteliksiz ve akademisyensiz yeni hukuk fakülteleri açılmasına acilen son verilmeli; önceden kurulmasına karar verilip de, hâlâ öğrenci kabul etmeyen hukuk fakültelerinin derhal kapatılmasına karar verilmeli; belli sayıda akademisyeni, enstitüsü, kitabı, nitelikli makale ve çalışması olmayan, birbirine yakın hukuk fakülteleri birleştirilmeli, bu suretle fakülte sayısı 20’ye kadar indirilmeli, kontenjanlar düşürülmeli, hukuk fakülteleri akademik çalışma ve akademisyen yetiştirmeye yöneltilmeli, Kıbrıs ve yurt dışından, yatay ve dikey geçişler tamamen kaldırılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.