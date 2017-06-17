Yine bir sınav yine aynı manzara ! LYS'de kapıları yumrukladı

Sivas’ta LYS'ye 1 dakika geç kaldığı için oğlu içeri alınmayan baba, kapıları yumrukladı.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen LYS-2 Lisans Yerleştirme Sınavında 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı. Sınava 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, salon görevlilerine yalvardı. Görevlilerle konuşan baba oğlu salona alınmayınca beddua ederek kapıyı yumrukladı. Sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulan babayı sınava giremeyen oğlu teselli ederek uzaklaştırdı.



ADRESİ BULAMADI, SINAVA GEÇ KALDI

Şişli’de bir lisede, Lisans Yerleştirme Sınavına geç kalan bir aday 09:45 kuralına takılarak sınava alınmadı. Öğrenci bu duruma tepki göstererek, “Buraya ters bir yerde oturuyorum, okulun adresini bulmakta zorlandık bu yüzden sınava yetişemedim” dedi.



Üniversite öğrencilerini yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) Tunay Kılıç isimli aday 09:45 kuralına takıldı. Tüm çabalarına rağmen okula alınmayan Kılıç, duruma tepki gösterdi.



Sınav binasına alınmayan Tunay Kılıç, okulun kapısından çıktıktan sonra çevredeki öğrenci yakınları tarafından teselli edildi. Üzgün olduğu gözlenen Kılıç, yürüyerek babasının yanına gidince babası da şoke oldu. Okula oğlunun alınmadığını öğrenen baba oğlunu bir süre teselli etti. Okulun yazılan adrese göre başka bir yerde olduğunu belirten veli, ‘Şişli yazıyor kağıtta burası Feriköy ne alakası var burasının Şişli’yle’ diyerek tepkisini koyarken, Tunay Kılıç ve velisi bir süre sonra okul çevresinden ayrıldı.

SINAVA GİRECEĞİ YERE BİR GÜN ÖNCEDEN GELDİ

Adana’da bugün yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) öğrenciler, önce sınava zamanında yetişebilmek için sonra başarı için ter döktü.



Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan LYS bugün de devam ediyor. Sınav bugün saat 10.00’da başlayan LYS-2 Fen Bilimleri sınavı oturumu ile devam etti. Sabahın erken saatlerinde sınavların yapılacağı okullara giden öğrenciler güvenlik kontrolünden geçerek sınav salonlarına alındı. Öğrenciler 09.45 kuralı nedeniyle erkenden salonlarına girdiler. ÖSYM’nin yaptığı 15 dakika kuralını öğrenciler bu sınavda dikkate aldı. Çukurova Üniversite Meslek Yüksek Okulu’nda 09.45’ten sonra sınava gelen öğrenci olmadı.



Bir aday ise yarın gireceği sınava bir gün önce geldiği için okul binasından gülerek ayrıldı. Bir başka aday 09.43’te okula koşarak gelerek dakikalar kala sınava yetişti.



Sınavın başlamasıyla öğrenciler gelecekleri için ter dökerken dışarıda bekleyen anneleri de yanlarına getirdikleri Kuran-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti.



Sınava gireceği okula son dakika gelen kızı görevliler sakinleştirdi. Görevlilerin su vermek istediği kız oruçlu olduğunu söyleyip koşarak sınav salonuna girdi.