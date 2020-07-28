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  4. 28 Temmuz 2020 17:26

YKS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı! 2020 YKS tercihleri ne zaman?

ÖSYM, güncel YKS Yükseköğretim Programlarını ve tercih kılavuzunu yayımladı. Öğrenciler, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre tercihlerini yapabilecek.

YKS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı! 2020 YKS tercihleri ne zaman?
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ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. 

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. 

Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. 

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI TERCİH KILAVUZU

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