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  4. 05 Ağustos 2019 07:36

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ? ÖSYM Başkanı duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada ''Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız'' dedi.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ? ÖSYM Başkanı duyurdu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

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