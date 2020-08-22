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  4. 22 Ağustos 2020 14:02

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı açıkladı

ÖSYM Başkanı Aygün, ''2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.'' dedi.

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı açıkladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'daki hesabından 2020 YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu.

Aygün, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre 2020 YKS yerleştirme sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. 

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.


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ösym , yks yerleştirme sonuçları
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